Андрей Попов: В моду вернулись вязаные вещи и пестрые 90-е

Стилист Андрей Попов в интервью УНИАН рассказал, как в моду возвращаются 90-е, какие цвета и принты будут в тренде в текущем году, и раскрыл несколько профессиональных секретов подбора гардероба.

Андрей, вы работали стилистом не только в Украине, но и в Нью-Йорке. Как вы пришли к тому, что мода и стиль - это ваше?

У меня образование модельера-дизайнера женской и мужской верхней одежды. В самом начале своей карьеры я шил, но затем пришел к пониманию, что работать стилистом намного интереснее. В таком случае ты создаешь не просто одежду, а целостные образы, в которых человек чувствует себя раскованно, гармонично и соответственно своему статусу.

Что касается стиля, то он есть у всех. Он как мускулы, которые нужно постоянно развивать. Если мускул не развивать, он, по сути, перестает работать в полную силу.

Как обстоят дела с модой в Украине?

В Украине модная индустрия соответствует мировому уровню, и развита она довольно неплохо, особенно – в части креатива.

В нашей стране есть много успешных дизайнеров, которые востребованы не только в Украине, но и за рубежом. Но, к сожалению, очень часто у них нет таких возможностей, как у зарубежных. Они не всегда могут отшивать как большую размерную сетку, так и крупные партии товара. Поэтому большинство украинских дизайнеров нацелены на индивидуальность. Покупая вещь отечественного дизайнера, вы можете быть на 99 процентов уверены, что не увидите другого человека в таких же вещах.

Ну, и, когда мы говорим о соотношении цены и качества – в Украине оно намного лучше, чем в Европе. В нашей стране качество дизайнерских вещей намного выше, тогда как цена, наоборот, ниже. Это еще одна причина, по которой украинские дизайнеры настолько востребованы - поскольку за разумные деньги вы получаете вещь, которая прослужит вам верой и правдой не один сезон.

Кроме всего прочего, украинские дизайнеры ориентированы на сохранение планеты, они используют экологические материалы, ткани, фурнитуру. Потому я всегда поддерживаю наших производителей.

Главная тема 2020-2021 годов - это коронавирус. В связи с этим в коллекциях Prada и Fendi появились пальто и бра из одеял и подушек. Как еще карантин повлиял на моду?

Карантин стал не только катализатором кризисных явлений в модной индустрии, как, собственно, и в других сферах бизнеса, но также дал толчок ее развитию в новых направлениях. Например, карантин стал стимулом развития онлайн-продаж, создания одежды в цифровом формате. Но, естественно, к большому сожалению, карантин в худшую сторону повлиял на презентацию одежды.

Кроме того, карантин значительно повлиял на сексуальность. Люди склонны скрывать свои лишние килограммы после длительного сидения дома и пытаются закрыться в коконе. Плюс, большую часть лица сейчас мы закрываем маской, а некоторые еще надевают сверху очки. Но даже в таком случае должна проявляться, своего рода, индивидуальность.

Что касается коллекций Prada и Fendi – это скорее «хайп» и китч, поскольку никто не знал, когда карантин закончится. В принципе, он существует до сих пор – в разных странах в своих форматах, а дома ведь все равно нужно в чем-то ходить. Потому коллекции этих брендов и состоят из одеял и подушек.

Это не первый раз, когда всемирно известные дизайнеры презентуют свои коллекции подобным образом. Можно привести много примеров, когда на подиуме используются какие-либо «подручные материалы». Это все так называемая высокая мода, которая не имеет ничего общего с pret-a-porte – тем, что мы носим в повседневной жизни. Это искусство.

Хорошо, а какие вещи обязательно должны быть в базовом гардеробе современной женщины?

Базовый гардероб для всех людей разный. Но, в целом, можно выделить несколько базовых вещей для женщин – это белая рубашка, белая футболка, юбка-плиссе, черные брюки-дудочки, брюки-палаццо, кардиган без пуговиц, платье-футляр темного цвета, джинсы-бойфренды, джинсы-скинни.

А то, что касается аксессуаров и обуви – в данной ситуации лучше следовать трендам и подбирать свою изюминку.

Плюс, естественно, всегда в моде были и будут вещи индивидуального пошива, такие как свитеры ручной работы. Базовый свитер всегда должен присутствовать в гардеробе – в нем не только тепло, но еще и очень комфортно.

Можете назвать главные тренды этого сезона?

Мода циклична. Если раньше возвращение было каждые 30 лет, то сейчас все намного быстрее - каждые 15 лет. В этом сезоне будет актуальным плиссе, усиленная линия плеча, базовые вещи и оверсайз. Оверсайз еще в прошлом сезоне стал маст-хев, и постепенно перекочевал в классику.

От ugly-shoes уже все отходят. Стоит выбирать более элегантную обувь. Она не обязательно должна быть неудобной, можно выбирать туфли, к примеру, на тракторной подошве, но они не должны быть такими же яркими и броскими, как два сезона назад.

Что касается моделей, то в тренде будет все пестрое и разноцветное, как в 90-х годах. Еще один тренд – это гламур 60-х и 70-х годов, даже с отсылкой в 20-е. Это бахрома, яркие пайетки – все, что может сверкать, поскольку людям, особенно после карантина, очень хочется оторваться от реальности.

Вы упомянули о вещах оверсайз. Как думаете, в чем секрет успеха объемных худи и свитшотов?

Секрет очень простой. Под такими вещами легко скрывать погрешности фигуры. Плюс ко всему, спортивный стиль всегда есть, был и будет. В нем очень удобно.

К тому же, такие вещи очень легко сочетаются. Например, худи с классической юбкой уже выглядит замечательно. Также с объемными вещами прекрасно будет смотреться платье-комбинация бельевого стиля. Но, единственное что, такие будуарные вещи лучше выбирать из шелка.

Еще один тренд - это образы из тотал-джинс. Спрос на деним всегда настолько высокий?

Спрос на тотал-деним всегда высокий, и он возвращается в различных модификациях. В свое время деним немного отошел, но только в классических проявлениях. Например, в прошлом сезоне были очень модные хлопковые изделия, покрашенные в цвет денима.

При этом, в нынешнем сезоне деним рекомендуется разбавлять какими-то другими вещами: классическими худи, вязаными свитерами, кожаными корсетами – всем, чем угодно. Единственное, в этом сезоне носят уже джинсы более расслабленные – с высокой талией, удобные, объемные. Также на пике популярности сейчас джинсовая обувь и сумки.

Не могу не спросить об экологических вещах. Этот тренд еще долго будет популярным?

Этот тренд - вечен. Лучше купить вещь, которая прослужит несколько сезонов и которую можно вписать в любой гардероб. Но это зависит, в первую очередь, от предпочтений каждого человека.

Скажите, а как правильно подбирать вещи, чтобы они визуально делали фигуру лучше?

Проще всего обратиться к профессионалу, чтобы понять, какой у вас тип фигуры. Так как можно уйти совсем не туда, куда надо, особенно при миксовании принтов.

Чтобы вещи делали фигуру визуально лучше, нужно понимать, что вам подходит. А потом уже учитывать какие-либо тренды, сезонность и все остальное.

Но, может, вы могли бы поделиться какими-либо простыми рекомендациями для классических типов фигур?

Если вы худощавая, не высокого роста, то, соответственно, вам нужно визуально казаться выше и вытягивать фигуру. Если вы обладательница пышных форм, то фигуру нужно делать меньше. Главный идеал, к которому стремиться каждая фигура – это песочные часы: то есть, тонкая талия, пышный бюст и не слишком объемные бедра.

Так, если у вас пышные формы, вы можете вытянуть фигуру с помощью продольной полоски – это самый простой выход. Но это не обязательно должен быть принт, вам помогут также правильные складки, выточки, ассиметричный крой, платья с запахом.

Если вы, наоборот, худощавого телосложения и высокого роста - то стоит поделить фигуру каким-то акцентом пополам, чтобы казаться чуть-чуть меньше.

Что касается обуви, не стоит заморачиваться по поводу своего роста. Если вам хочется носить туфли на высоком каблуке – носите на здоровье. На низком – та же история. Главное, чтобы вы чувствовали себя гармонично. В моде – индивидуальность.

Вы упомянули о сложностях с миксованием принтов, расскажите, как правильно их сочетать, как выбирать «правильный» цвет?

Если вас очень привлекают принты, то сейчас в моде клетка – но не маленькая, а очень большая. Анималистический принт отходит. Остался еще с прошло сезона принт «зебра», но она должна быть очень дозированной. С леопардом я бы не рекомендовал связываться без помощи специалиста.

В анималистическом принте сейчас актуален не окрас животных, а именно – их изображения: обезьянок, хрюшек и им подобных. Если вы наденете вечернее платье из шелка с подобным прикольным принтом, все внимание будет приковано к вам.

Что касается цветов 2021 года, институт Pantone выделил два цвета - это желтый и классический серый. Судя по последним показам, зеленый цвет - это новый черный. Его уже надевают даже на официальные встречи. Главное, не переборщить с ним, и подобрать именно свой оттенок.

В целом, цветов много, но важно правильно подобрать свой подоттенок. Он зависит даже от того, выспались вы или нет, от цвета вашего тонального крема, настроения и цвета ваших глаз, волос. Например, один оттенок синего может вас бледнить, а другой - подчеркнет ваши глаза. В любом случае нельзя останавливаться на каком-либо одном подоттенке – всегда стремитесь экспериментировать.

Какой вы видите современную женщину?

Современная женщина очень многосторонняя. В первую очередь, она индивидуальна сама по себе, своим стилем, одеждой и самопрезентацией. Европейские женщины не боятся показывать свой характер.

Современная женщина – уже не только «хранительница очага», но и бизнес-леди, которая на полноценных правах участвует в жизни с мужчинами. Потому разделять современную женщину и современного мужчину я бы не рекомендовал – это можно так же назвать своеобразной тенденцией к «унисекс».

Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter