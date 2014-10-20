Провокаторы с поддельными украинскими паспортами едут на Харьковщину – активисты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего, а также источники, близкие к самопровозглашенной «Луганской народной республике».

«Россияне переодевают своих спецназовцев и направляют их на Харьковщину для дестабилизации ситуации, причем эти специалисты проходят украинские блокпосты со «свежими», только что выданным украинскими внутренними паспортами. Эти паспорта были изъяты из украинских паспортных столов, которые находятся на оккупированной территории», - сказал Снегирев. При этом он добавил, что «в ближайшие два дня количество таких провокаторов в регионе значительно увеличится, но их можно вычислить по датам выдачи паспортов».

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«Система блокпостов, к сожалению, почти не работает, никто не отслеживает передвижения провокаторов. Российско-террористические войска заходят с тыла, чтобы, нанеся удар на Харьковщине, заставить украинские войска отступить от Северодонецка и Лисичанска, чтобы не попасть в очередной котел», - объяснил Снегирев. По его мнению, все это доказывает, что, «несмотря на все договоренности президентов Петра Порошенко и Владимира Путина, Россия перешла к эскалации конфликта на Востоке Украины».