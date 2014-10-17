Боевики за сутки атаковали позиции сил АТО из артиллерии и танков более 50 раз - Тымчук

За минувшие сутки российско-террористические войска атаковали позиции сил АТО более 50 раз.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Эксперт заявил, что обстрел велся из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, танков и стрелкового оружия.

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В том числе:

- 8 раз был обстрелян блокпост вблизи н.п. Смелое;

- 6 раз наносились огневые удары по позициям наших войск в районе н.п. Пески;

- 4 раза велся обстрел окраин Дебальцево;

- трижды обстреляны позиции украинских войск на территории аэропорта в Донецке;

- по 2 раза наносились удары по позициям украинской армии вблизи н.п. Трехизбенка, Луганск, Трудовское, Авдеевка, Чернухино, Новоорловка, Троицкое.