Боевики за сутки атаковали позиции сил АТО из артиллерии и танков более 50 раз - Тымчук
За сутки боевики три раза пытались штурмовать аэропорт в Донецке.
За минувшие сутки российско-террористические войска атаковали позиции сил АТО более 50 раз.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Эксперт заявил, что обстрел велся из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, танков и стрелкового оружия.
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В том числе:
- 8 раз был обстрелян блокпост вблизи н.п. Смелое;
- 6 раз наносились огневые удары по позициям наших войск в районе н.п. Пески;
- 4 раза велся обстрел окраин Дебальцево;
- трижды обстреляны позиции украинских войск на территории аэропорта в Донецке;
- по 2 раза наносились удары по позициям украинской армии вблизи н.п. Трехизбенка, Луганск, Трудовское, Авдеевка, Чернухино, Новоорловка, Троицкое.