Спасатели рассказали о вероятной причине пожара под Радой
15:28, 09 октября 2014Общество
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Пожар удалось потушить, пострадавших нет.
Пожар ликвидирован / Скриншот
Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле неподалеку от Верховной Рады.
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Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, сегодня в 12.40 в Службу спасения 101 поступил звонок о том, что на улице Грушевского, 5, во время движения загорелся автомобиль Mazda. Спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части уже в 12.55 ликвидировали возгорание. Огнем повреждены моторный отсек, бампер, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Пострадавших нет. Вероятной причиной пожара является короткое замыкание.
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