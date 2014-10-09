Спасатели рассказали о вероятной причине пожара под Радой

Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле неподалеку от Верховной Рады.

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Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, сегодня в 12.40 в Службу спасения 101 поступил звонок о том, что на улице Грушевского, 5, во время движения загорелся автомобиль Mazda. Спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части уже в 12.55 ликвидировали возгорание. Огнем повреждены моторный отсек, бампер, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Пострадавших нет. Вероятной причиной пожара является короткое замыкание.