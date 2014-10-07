СБУ перекрыла канал финансирования боевиков на Донбассе (фото, видео)

Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отметили в ведомстве, через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятые с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую областей, в том числе на территорию временно оккупированную боевиками.

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«2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке. Установлено, что задержанный в течение августа-сентября с.г. ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области. Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц», - сообщили в пресс-центре.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.