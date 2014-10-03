За сутки в Донецке в результате обстрелов боевиками ранены 6 мирных жителей

В Донецке за минувшие сутки в результате боевых действий 1 человек погиб, 6 – получили ранения разной степени тяжести.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

В частности, в пресс-службе подтвердили, что вчера в результате вечернего обстрела Донецка погиб мужчина – представитель международной организации «Красный Крест».

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Также в результате вечернего обстрела Донецка в четверг, 2 октября, была ранена осколком женщина в районе ул. Любавина, 34.

«Всего за вчерашний день в Донецке получили осколочные и огнестрельные ранения еще 5 человек», - отметил представитель Донецкого горсовета.