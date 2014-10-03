В районе Мариуполя создана система обороны, Донецкий аэропорт - под контролем сил АТО

В районе Мариуполя ситуация стабильная. С помощью сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов создана система обороны приморского города.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В то же время в районе отмечается деятельность диверсионно-разведывательных групп и полеты беспилотных летательных аппаратов.

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В штабе также отметили, что Донецкий аэродром находится под контролем сил АТО.

"Там проведена частичная ротация личного состава и техники, созданы условия для обороны стратегического объекта", - говорится в сообщении.

Ночь на востоке Украины отличилась обстрелами позиций сил АТО в районе населенных пунктов Трехизбенка, Авдеевка, Тоненькое, Пески, Никишино, Дебальцево. Украинское подразделение в Авдеевке обстреляли из зенитных установок ЗУ-23-2.