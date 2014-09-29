В этом году украинские туристы едут за границу на 35-40% реже, чем в прошлом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Аркадий Маслов.

«Падение рынка выездного туризма колеблется от 35 до 40 процентов... Однако мы смотрим достаточно позитивно на следующий сезон – на сезон Египта, горнолыжной Европы и, соответственно, на будущий сезон летом», – сказал Маслов.

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Также присутствовавший на пресс-конференции директор по продажам и маркетингу туроператора TUI Ukraine Тарас Демура подтвердил озвученное Масловым сокращение турпотока, отметив, что изменились и предпочтения украинцев, в частности, упал спрос на дорогие путевки.

«В целом все страны упали одинаково, единственное, что больше упали дорогие продукты – пятизвездочные, сегмент luxury и так далее. Есть небольшая тенденция к тому, что люди покупают на более длительный срок более дешевые отели», – сказал Демура.

По словам эксперта, в текущем году также наблюдается снижение стоимости туров в валюте, однако ввиду девальвации гривни в нацвалюте туры выросли в цене. Демура также подчеркнул, что падение турпотока украинцев в большей мере коснулось стран, официальной валютой которых является евро.

«Больше пострадали страны, ценообразование в которых привязано к евро, меньше пострадали Турция, Египет», – добавил Демура.

В то же время, атташе по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине Берат Йилдыз озвучил данные, согласно которым снижение турпотока украинцев в Турцию в текущем году составило 8% при том, что турецкое направление на сегодняшний день является лидером по выездному туризму в Украине.

«За первые 8 месяцев 2014 года Турцию посетило более 488 тысяч украинцев, что демонстрирует нам падение на 8% в сравнении с прошлым годом. Конечно, такое падение является следствием и тех политических событий, которые происходили в Украине, и того, что происходит с курсом национальной валюты», – резюмировал Йилдыз.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года туркомпании заявляли, что девальвация гривни и соответствующее подорожание гривневой стоимости путевок за рубеж привели к снижению продаж туров в украинских турфирмах. Уже весной участники рынка констатировали: в связи с нестабильной экономической и политической ситуацией в Украине туристический поток украинцев за рубеж сократился на 70-80%. Вследствие этого многие туроператоры были вынуждены сворачивать свои программы, а уже летом в Украине начались закрытия туркомпаний. Ближе к концу лета в туркомпаниях начали отмечать восстановление объема продаж туров за рубеж.