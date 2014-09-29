На Николаевщине военный пытался наложить на себя руки во время отпуска

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел в Николаевской области, в воскресенье, 28 сентября, в милицию поступило сообщение из местной больницы о получении жителем села травматической ампутации кисти руки.

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На месте происшествия было установлено, что 28-летний военный призывник, находясь дома в отпуске, пришел к дому родителей и, сообщив о ссоре с женой, зашел в хозяйственную постройку и взорвал гранату, которую держал в руке.

Следственное отделение местной милиции открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК Украины «Доведение до самоубийства», санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.