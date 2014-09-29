На Николаевщине военный пытался наложить на себя руки во время отпуска

13:28, 29 сентября 2014
Общество
0 0

В Баштанском районе Николаевской области 28-летний военнослужащий, находясь дома в отпуске, пытался покончить с собой, взорвав гранату.

zbroya.info

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел в Николаевской области, в воскресенье, 28 сентября, в милицию поступило сообщение из местной больницы о получении жителем села травматической ампутации кисти руки.

Читайте такжеБоец 51-й бригады совершил самоубийство в военном госпитале

На месте происшествия было установлено, что 28-летний военный призывник, находясь дома в отпуске, пришел к дому родителей и, сообщив о ссоре с женой, зашел в хозяйственную постройку и взорвал гранату, которую держал в руке.

Следственное отделение местной милиции открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК Украины «Доведение до самоубийства», санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter