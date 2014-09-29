Бойцы "Азова" выложили видео разрушенного села Широкино под Мариуполем

Запись выложили на странице полка спецназначения "Азов" Вконтакте.

"В результате ожесточенных боев в поселке разрушено несколько частных домов, повреждены недостроенный детский сад, пансионат и пионерский лагерь, где до начала сентября жили переселенцы", – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 4-5 сентября в поселке велись ожесточенные бои. Широкино, расположенное в 20 км от Мариуполя, дважды переходил под контроль разных сторон вооруженного конфликта.