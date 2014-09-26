Обстановка в Донецке остается напряженной, в городе по-прежнему слышны взрывы

В Донецке в настоящее время обстановка стабильно напряженная, звуки залпов и взрывов слышны в Петровском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении также отметили, что системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт работают в штатном режиме.

Сегодня, 26 сентября, специалисты ПАО «Донецкгоргаз» возобновили газоснабжение 113 потребителей. Таким образом, все еще остаются без газа 940 абонентов.

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Бригады «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) подключили к электроснабжению микрорайон Ивановка, Застанционный и поселок Авдотьино. По городу остаются без энергоснабжения 10 подстанций - обесточены микрорайоны Трудовские и Боссе, а также частично Куйбышевский район.

КП «Донецкгорводоканал» в настоящее время выполняет необходимые мероприятия по стабилизации водоснабжения в городе, сказано в сообщении.