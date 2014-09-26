Порошенко празднует день рождения: активисты подарили президенту шину и конфеты

Сегодня президенту Украины Петру Порошенко исполнилось 49 лет. На Банковую люди начали приходить с десяти часов утра.

В то же время к загородному дому президента прибыли активисты Автомайдана. Сначала они принесли разрисованную в национальные цвета шину и коробку конфет бренда, который принадлежит Порошенко. Также активисты разрисовали белый забор загородного дома в сине-желтый.

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Таким образом они решили поздравить президента с Днем рождения, и напомнить ему о его обещаниях украинцам. Но милиция помешала довести дело до конца - активистам заблокировали выезд и их могут обвинить в порче имущества.

В свою очередь, Порошенко поблагодарил всех за поздравления и подарки.

Об этом Порошенко в конце дня написал в своей странице в Facebook.

«Благодарю за поздравления и подарки! Самый искренний получил из рук любимой жены», - написал президент.

В то же время, отвечая на вопрос УНИАН относительно сегодняшнего дня Порошенко, пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент Украины сам сделал подарок своей семье – посвятил сегодняшний вечер семье.

Справка УНИАН. Петр Порошенко, который 25 мая 2014 года на внеочередных выборах был избран президентом Украины, родился 26 сентября 1965 года в г. Болград Одесской области. Вместе с женой, Мариной Порошенко, президент воспитывает четверых детей: сыновей – Алексея и Михаила и дочерей - Евгению и Александру.