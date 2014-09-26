В Луцке с 29 сентября горячую воду будут подавать лишь в выходные дни.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал городской голова Луцка Николай Романюк 26 сентября.

Согласно распоряжению, от котельных центральных тепловых пунктов государственного коммунального предприятия «Луцктепло», которое предоставляет населению услуги по подаче тепла, горячая вода будет подаваться в соответствии с графиком: по субботам и воскресеньям с 08.00 до 23.00.

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Распоряжение мэра Луцка основано на выполнении постановления Кабинета министров Украины от 9 июля N№296 «Некоторые вопросы обеспечения населения, предприятий, учреждений и организаций природным газом до конца отопительного сезона 2014/15 года» и распоряжения председателя Волынской облгосадминистрации от 2 сентября №333 «Об обеспечении населения, предприятий, учреждений и организаций природным газом на отопительный сезон 2014-2015 года».