По всему Донецку гремят мощные артиллерийские взрывы

Как сообщили УНИАН в горсовете Донецка, практически во всех районах, а особенно в Киевском и Куйбышевском, слышны мощные артиллерийские залпы.

Читайте такжеСитуация в Донецке напряженная: слышны взрывы, шквальный ветер повредил линии электропередач"Системы жизнеобеспечения города работают. Аварийные бригады энергоподающих предприятий восстанавливают поврежденные сети во всех районах и прилагают максимум усилий чтобы возобновить энергоснабжение потребителей", - отметили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке ведутся работы по восстановлению разрушений, причененных вчерашним ураганом.