По всему Донецку гремят мощные артиллерийские взрывы
13:35, 25 сентября 2014Общество
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По состоянию на 12:30 четверга в Донецке наблюдается крайне напряженная обстановка.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в горсовете Донецка, практически во всех районах, а особенно в Киевском и Куйбышевском, слышны мощные артиллерийские залпы.
Читайте такжеСитуация в Донецке напряженная: слышны взрывы, шквальный ветер повредил линии электропередач"Системы жизнеобеспечения города работают. Аварийные бригады энергоподающих предприятий восстанавливают поврежденные сети во всех районах и прилагают максимум усилий чтобы возобновить энергоснабжение потребителей", - отметили в горсовете.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке ведутся работы по восстановлению разрушений, причененных вчерашним ураганом.
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