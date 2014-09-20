Во Львове создали дружину по охране общественного порядка и границы

Во Львове зарегистрировали общественное формирование по охране общественного порядка и государственной границы – коммунальное предприятие «Муниципальная дружина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее решение 19 сентября принял исполнительный комитет горсовета.

Читайте такжеВо Львове для нужд сил АТО будут изготовлять мобильные блокпосты

Согласно этому решению, должностным лицам ЛКП «Муниципальная дружина» предоставляется право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 122, 160, 154, 152, 182, 175-1 Кодексом Украины об административных правонарушениях, и направлять их на рассмотрение административной комиссии при районных администрациях или иных уполномоченных органах, осуществлять фото-, звуко-, видеофиксацию для установления наличия или отсутствия административного правонарушения, предусмотренного ст.152 Кодексом Украины об административных правонарушениях.