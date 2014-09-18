Предстоящая реформа МВД лишит ГАИ функции выдачи водительских удостоверений

Об этом говорится в видеоролике, размещенном на странице министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Facebook.

«В населенных пунктах функции ГАИ и Патрульной службы по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения будут объединены. ГАИ лишится функции регистрации транспорта, выдачи водительских удостоверений, а будет осуществлять лишь патрулирование национальных автострад», - говорится в видеоролике.

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Одновременно, как ожидается, будут внедряться различные технические средства контроля за дорожным движением, что сделает невозможной коррупционную составляющую деятельности ГАИ.