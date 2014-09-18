На Луганщине российский "казак" устроил стрельбу во время раздачи гуманитарной помощи

Как пишет "Информатор" со ссылкой на местных жителей, стрелял один из российских казаков.

«Ему показалось, что помощь раздают неправильно. Как делать это правильно, он уточнять не стал», — рассказал один из очевидцев.

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