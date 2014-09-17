Местные власти в зоне АТО должны наладить расчеты за энергоресурсы – Продан



Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Что касается отопительного сезона. Он финансируется из государственного бюджета. .... Сегодня на всей территории Украины, и в том числе на той территории, где происходят боевые действия, действуют законы Украины относительно расчетов за тепло и за газ. Если не будет соответствующих расчетов за газ, то, конечно, газ будет отключаться», - сказал министр.

По его словам, местные власти должны обеспечить процесс расчетов потребителей за предоставляемые услуги по энергоснабжению.

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«Надо искать средства. Если местные власти хотят себя считать местными властями, то, конечно, они должны наладить там и отопительный сезон, и наладить соответствующим образом расчеты для того, чтобы все происходило в рамках законов и нормативных актов, принятых Украиной», - добавил Продан.

Справка УНИАН. С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса.

С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция, которая продолжается до сих пор.