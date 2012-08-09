В Одессе родители большинства первоклашек выбрали украинский язык обучения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника Управления образования Одесского горсовета Виктория Ищенко.

По данным управления, 52 процента родителей написали заявления, в которых высказались, чтобы их детей обучали на государственном языке, а 48 процентов выбрали для своих детей русский язык обучения.

Вместе с тем, количество русскоязычных классов в текущем году, по сравнению с прошлым годом, возросло: 1 сентября будет открыто 33 таких класса, а в 2011 году их было 26.

В.Ищенко отметила, что первые классы формировались в этом году по выбранным родителями языкам обучения (русский или украинский) согласно принятой Одесским горсоветом «Программой сохранения и развития русского языка на период с 2011 по 2015 годы».

«Русских классов не будет только в украинской гимназии №7, - констатировала В.Ищенко, - поскольку совет гимназии проголосовал за соблюдение Устава учебного заведения и отказался обучать детей этому языку».

В связи с резким увеличением в минувшем году первоклассников, которые обучаются на русском языке, за счет городского бюджета дополнительно закуплено 815 комплектов учебников, подытожила замначальника Управления образования.