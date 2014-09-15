В освобожденные от боевиков города на Донбассе уже вернулись почти 40 тысяч жителей

Почти 40 тыс. жителей востока Украины уже вернулись в освобожденные от боевиков города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Бочковского.

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“Впервые за последние несколько дней наблюдается уменьшение количества переселенных людей из районов проведения АТО. Речь идет о реверсном перемещении людей - жители востока Украины возвращаются домой. Так, за минувшие сутки в места постоянного проживания вернулись 2 тыс. 281 человек, из которых значительная доля именно в Донецкую область – 1 тыс. 863 человека. В целом, по данным Межведомственного координационного штаба, в родные дома уже вернулось 39 тыс. 550 человек”, - проинформировал Бочковский.

Председатель ГСЧС отмечает, что люди начинают возвращаться домой в связи с постепенным восстановлением инфраструктуры разрушенных городов и возобновлением жизнедеятельности на освобожденных территориях востока Украины.

“Наивысшие показатели реверсного перемещения зафиксированы именно из города Киева – 23 тыс. 404 человека, Харьковской – 6021 человек, Одесской – 2720 человек и Запорожской областей – 1475 человек. Другие регионы имеют несколько ниже показатели, однако возвращение людей фиксируется из каждой области Украины”, - отметил Бочковский.

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Председатель ГСЧС Украины также сообщил, что, несмотря на возвращение граждан домой, еще есть люди, которые на определенное время покидают свои города. Однако это число с каждым днем уменьшается, добавил он.

“Если раньше мы фиксировали за сутки тысячи перемещенных лиц, то за минувшие сутки из районов проведения АТО и временно оккупированной территории АР Крым переместился лишь 391 человек, из которых 109 детей и 94 инвалида. Всего сегодня имеем 268 тыс. 520 перемещенных лиц, что почти на три тысячи меньше, чем было 13 сентября – 271 тыс. 614 человек», - сказал Бочковский.