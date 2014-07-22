В 13 освобожденных от боевиков городах восстановили телефонную связь и доступ к Интернету

В 13-ти освобожденных от боевиков украинских городах возобновлена телефонная связь и доступ к Интернету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В освобожденных от террористов украинских городах возобновляется связь. Недавно была возобновлена телефонная связь и доступ к сети Интернет в населенных пунктах: Краматорск, Красноармейск, Марьинка, Славянск, Селидово, Доброполье, Димитрово, Святогорск, Красный Лиман, Большая Новоселка, Александровка, Новый Свет, Дружковка», - отметил он.

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Также Лысенко сообщил, что «была восстановлена международная и междугородная телефонная связь в Александровке, районных центрах Горловка и Доброполье».