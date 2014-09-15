В Донецке при обстреле в районе Путиловского рынка погибли люди
В результате вероятного обстрела, который произошел днем 14 сентября в районе Путиловского рынка в Киевском районе Донецка, есть жертвы.
Об этом сообщает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, передает радио "Свобода". "Дым шел из одного из зданий, на месте происшествия работала пожарная команда. Представители "ДНР", присутствующие на месте, сообщили, что в целом в результате инцидента погибли четыре человека. На расстоянии около 20 метров от своей позиции команда специальной мониторинговой миссии увидела на улице тело убитой женщины", – сообщают в ОБСЕ.
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Вскоре в районе пребывания наблюдателей начался обстрел, 4 взрыва произошли примерно в 200 м от представителей ОБСЕ. Команда специальной мониторинговой миссии переехала примерно на километр от рынка.
"Около 10 минут спустя другой минометный снаряд взорвался на расстоянии около 100 м от позиции представителей миссии. Команда немедленно покинула этот район", – говорится в отчете.