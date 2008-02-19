Начальник «Кобры» сам в шоке

Как сообщалось вчера Президент Украины Виктор Ющенко обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергея Коломийца, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя собственноручно написать заявления об освобождении от должностей. Причиной тому послужил инцидент со спикером ВР Арсением Яценюком.

"Газете по-киевски" удалось пообщаться в руководителем спецподразделения ГАИ «Кобра» Дмитрием Цимаховичем.

- Появилась информация, что вас увольняют...

- Представляете, что я сам в шоке. Если вас это шокировало, а я всего две недели на должности и шокирован. Что мне делать?

- Действительно ли один из ваших замов показал палец?

- Вы знаете, об этом только говорят, реальных фактов, которые я могу вам подтвердить или опровергнуть, нет. Я человек тут новый. И тут такое случилось, что ж жизнь такая.

- Как фамилия этого зама?

- Давайте не по телефону будем эти вопросы выяснять. Более того, я принадлежу к службе департамента ГАИ и все вопросы к начальнику департамента или замам. Их на сегодняшний день еще не уволили.