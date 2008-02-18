Ющенко обязал начальников ГАИ и «Кобры» написать заявления об увольнении
Яценюк нажаловался
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦА, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя сегодня собственноручно написать заявления об освобождении от должностей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале коллегии МВД Украины после того, как председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК рассказал об одном из случаев на дороге, свидетелем которого он стал лично.
|Арсений Яценюк
Как заметил спикер парламента, это ему удалось выяснить позже лично, поскольку после остановки водитель не предъявил документов. Также, по информации А.ЯЦЕНЮКА, было выяснено, что этому лицу принадлежат автомобили «Тойота Лендкрузер», «Мицубиси», «Порш», а непосредственно джип, с которым «пересеклась» дорога А.ЯЦЕНЮКА, после вышеупомянутого инцидента был обнаружен на автостоянке, принадлежавшей спецподразделению ГАИ «Кобра».
В свою очередь, В.ЮЩЕНКО, обращаясь к руководителям ГАИ заметил: «Вам никто не давал права на такое поведение, поведение, которое демонстрирует сегодня управление ГАИ. Оно недопустимо».
Глава государства заметил, что он лично никогда не нарушает Правил дорожного движения. «Я никогда не пересекаю осевую линию, останавливаюсь на красный свет», - сказал Президент.