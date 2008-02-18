Ющенко обязал начальников ГАИ и «Кобры» написать заявления об увольнении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦА, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя сегодня собственноручно написать заявления об освобождении от должностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале коллегии МВД Украины после того, как председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК рассказал об одном из случаев на дороге, свидетелем которого он стал лично.

Так в частности, А.ЯЦЕНЮК проинформировал присутствующих, в том числе и Президента, что в минувшую субботу он, находясь за рулем автомобиля и не нарушая Правил дорожного движения, в сопровождении автомобиля управления Государственной службы охраны направлялся по своим делам. В какое-то мгновение на автотрассе появился джип, который не реагировал на сигналы автомобиля сопровождения и нарушал Правила дорожного движения. Этот джип, который препятствовал движению автомобиля А.ЯЦЕНЮКА, принял вправо, после чего было опущено одно из его окон и лицо, находившееся в том автомобиле, показало, по словам А.ЯЦЕНЮКА, «весьма известный жест», который используется «в американских кинолентах». Как выяснилось позже, за рулем джипа находился заместитель начальника спецподразделения ГАИ МВД Украины по фамилии КОЖА, рассказал А.ЯЦЕНЮК.

Как заметил спикер парламента, это ему удалось выяснить позже лично, поскольку после остановки водитель не предъявил документов. Также, по информации А.ЯЦЕНЮКА, было выяснено, что этому лицу принадлежат автомобили «Тойота Лендкрузер», «Мицубиси», «Порш», а непосредственно джип, с которым «пересеклась» дорога А.ЯЦЕНЮКА, после вышеупомянутого инцидента был обнаружен на автостоянке, принадлежавшей спецподразделению ГАИ «Кобра».

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО, обращаясь к руководителям ГАИ заметил: «Вам никто не давал права на такое поведение, поведение, которое демонстрирует сегодня управление ГАИ. Оно недопустимо».

Глава государства заметил, что он лично никогда не нарушает Правил дорожного движения. «Я никогда не пересекаю осевую линию, останавливаюсь на красный свет», - сказал Президент.