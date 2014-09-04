При обстреле двух населенных пунктов российскими наемниками погибли люди

13:59, 04 сентября 2014
Общество
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Российские наемники обстреляли населенные пункты Юбилейный и Веселая Гора в Луганской области, в результате чего есть погибшие среди мирного населения.

При обстреле 2-х населенных пунктов в Луганской области погибли люди / фото informator.lg.ua

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Ситуация в городах зоны АТО, временно подконтрольных террористам, остается напряженной", - сказал он.

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"Российские наемники и диверсанты продолжают разрушать инфраструктуру Донбасса. В частности, они не прекращают обстрелы Донецка, Луганска и Алчевска. Вчера бандиты также обстреляли поселок городского типа Юбилейный в предместье Луганска, а также населенный пункт Веселая Гора в Славяносербском районе и Екатериновку в Краснодонском районе Луганской области. Есть жертвы среди мирного населения", - сообщил Андрей Лысенко.

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