При обстреле двух населенных пунктов российскими наемниками погибли люди

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Ситуация в городах зоны АТО, временно подконтрольных террористам, остается напряженной", - сказал он.

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"Российские наемники и диверсанты продолжают разрушать инфраструктуру Донбасса. В частности, они не прекращают обстрелы Донецка, Луганска и Алчевска. Вчера бандиты также обстреляли поселок городского типа Юбилейный в предместье Луганска, а также населенный пункт Веселая Гора в Славяносербском районе и Екатериновку в Краснодонском районе Луганской области. Есть жертвы среди мирного населения", - сообщил Андрей Лысенко.