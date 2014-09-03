В Донецке водоснабжение осуществляется в минимальном режиме

В Донецке в настоящее время сбоев в работе водопроводных узлов не было, водоснабжение осуществляется в заданном минимальном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Донецкгорводоканал», водоснабжение в городе относительно стабильное, все ключевые объекты водоснабжения и водоотведения работают.

Сегодня, 3 сентября, с 9.00 ведутся ремонтные работы в центре города на пересечении улиц Артема и 25-летия РККА по устранению порыва на магистральном водоводе диаметром 400 мм.

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За вчерашний день аварийная служба водоканала устранила 32 аварии на сетях водоснабжения и 40 – на канализационных сетях.

В «Донецкгорводоканале» напоминают жителям о необходимости кипятить водопроводную воду течение 5-7 минут перед употреблением. Такие меры необходимы из-за нестабильной работы объектов водоснабжения и участившихся аварийных ситуаций на магистральных и разводящих водопроводах.