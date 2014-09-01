Иностранные журналисты обнародовали видео разрушенного Иловайска
14:39, 01 сентября 2014Общество
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Журналисты Reuters обнародовали видео, на котором показано во что превратился Иловайск после недель ожесточенных боев.
Иловайск стоит в руинах /фото facebook.com/sotnja.krym
Журналисты сняли сожженную военную технику, которая стоит на пустых улицах города. Также показаны разрушенные и поврежденные жилые дома, уничтоженные автобусы и обычные легковые автомобили.
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Кроме того на видео показаны кварталы с частными жилыми домами, от которых остались только руины.
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