Более 80 раненых под Иловайском бойцов привезли в Днепропетровск

85 украинских военных, которые были ранены под Иловайском, доставили в 385 военный госпиталь в Днепропетровске.

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

"Есть очень тяжелые. Ребята рассказывают, что они шли на гуманитарный коридор, но их жестоко начали расстреливать русские и их наемники", - рассказала она.

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По словам Геращенко, раненых привезли в этот госпиталь в 6 утра. Именно это медицинское учреждение принимает самых тяжелых. Госпиталь рассчитан на 100 человек, но увеличивает нагрузку до 200. Кровати в коридоре.