Климкин рассказал помощнику генсека ООН о нарушениях прав человека на Донбассе

Во время встречи стороны обсудили развитие событий в Украине в контексте прямого российского военного вторжения, сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

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Как отмечается в сообщении, министр поблагодарил Ивана Шимоновича за постоянное внимание ООН к грубым нарушениям прав человека на востоке Украины незаконными вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией и в Автономной республике Крым после ее оккупации Российской Федерацией.

Он отметил активную беспристрастную деятельность мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая работает в Украине с 15 марта 2014 года по приглашению украинского правительства. Глава внешнеполитического ведомства дал положительную оценку обнародованному сегодня пятому докладу о положении в области прав человека в Украине.

Стороны обсудили последнее развитие событий в Украине, в частности, в Донецкой и Луганской областях, в контексте прямого российского военного вторжения, подчеркивается в сообщении.