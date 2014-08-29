Сотрудников Мариупольского порта вывозят из Донбасса - СМИ

В Мариуполе руководители филиала ГП «АМПУ», ГП «ММТП» и профсоюзного комитета порта приняли решение оказать содействие семьям портовиков, желающим покинуть зону АТО.

Централизованные выезды будут осуществляться по мере комплектования групп, сообщает 0629 со ссылкой на пресс-службу порта.

«Это – не всеобщая эвакуация, и причин для паники нет, - отметил председатель профкома порта Игорь Анашкин. - Мы понимаем возможную обеспокоенность наших сотрудников. И если это как-то может влиять на качество выполнения их обязанностей, то мы должны создать для них все условия для нормальной работы».

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Уже сегодня семьи мариупольских портовиков готов принять санаторий «Куяльник» в Одесской области. Помочь с размещением работников Мариупольского МТП и членов их семей также готовы другие порты континентальной части Украины, которые имеют собственные объекты социальной сферы. Все расходы на переезд, проживание и 3-х разовое питание членов семей портовиков берет на себя профком Мариупольского порта.

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Работникам порта, желающим выехать вместе со своими семьями, предоставляется право на оформление неиспользованной части отпуска или же отпуска без содержания в соответствии с КЗоТ Украины.

При этом массового оформления отпусков в Мариупольском порту не происходит, и порт продолжает работать в штатном режиме.