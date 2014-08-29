В Луганск по-прежнему не поставляют продукты и лекарства, город разрушается от обстрелов

Обстановка в Луганске продолжает оставаться критической, в течение длительного времени люди живут в условиях отсутствия света, воды и связи.

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, по информации жителей, обстреливать город стали меньше, однако ежедневно происходят новые разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры Луганска. Так, горожане сообщают об обстреле территории в районе универмага «Детский мир» и Центрального рынка, о возгорании и разрушении здания мебельной фабрики по улице Лутугинская.

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По сообщениям луганчан, в городе выдают гуманитарную помощь, однако получают ее те, кто в состоянии под обстрелами добраться до мест ее распространения и выстоять в очереди.

Продукты, медикаменты и топливо в город по-прежнему не поставляют. Благодаря местному производителю и электрогенераторам каждый день в продаже есть хлеб. Однако из-за того, что людям не выплачивают зарплаты, пенсии и социальные выплаты, у них заканчиваются имеющиеся денежные средства.

Несмотря на вооруженные противостояния в Луганске, работники коммунальных служб делают все возможное для того, чтобы вывозить с территории жилых кварталов мусор. Также предпринимались попытки ремонта поврежденных троллейбусных контактных сетей, однако работа специалистов сводится к нулю из-за очередных обстрелов и попаданий боеприпасов.

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Сохраняется критическая ситуация с отсутствием в городе воды. В связи со снижением температуры воздуха на улице, острым становится вопрос похолодания в квартирах, в которых выбиты стекла.