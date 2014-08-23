Спасатели доставили 35 тонн помощи двум городам, которые контролируют террористы

Спасатели сводного отряда Межрегионального центра быстрого реагирования (г. Ромны Сумской области) ГСЧС во главе с полковником службы гражданской защиты Сергеем Беляевым доставили 35 тонн гуманитарной помощи в города Горное и Попасная Луганской области, которые контролируют террористы.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, жители Луганской области от ГСЧС сегодня получили продукты питания, товары первой необходимости, одежду и обувь. В частности, около 10 тонн гуманитарного груза от Ромненских спасателей получили более 700 человек, которые нашли временный приют в местной школе-интернате города Горный. Еще 25 тонн продуктов питания передал Беляев от спасателей Полтавы жителям города Попасная.

Помощь удалось собрать благодаря полтавским аграриям, которые уже не впервые передают продукты питания для жителей востока.

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