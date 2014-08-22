В посольстве США поздравили украинцев с Днем Независимости, спев гимн Украины на 17 языках

Сотрудники американского посольства записали видеопоздравление ко Дню Независимости Украины.

Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве поздравили украинцев с днем Независимости, продекламировав строки украинского гимна на семнадцати языках. Видео Видео USEmbassyKyiv Поздравление разместили в микроблоге Twitter: Наше новое видео: Гимн Украины на языках мира - Посольство США приветствует #Украина с Днем Независимости http://t.co/ri4wt7PeYb - U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 22, 2014

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