В посольстве США поздравили украинцев с Днем Независимости, спев гимн Украины на 17 языках
13:01, 22 августа 2014Общество
0 0
Сотрудники американского посольства записали видеопоздравление ко Дню Независимости Украины.
Сотрудники посольства США исполнили Гимн Украины на семнадцати языках / USEmbassyKyiv
Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве поздравили украинцев с днем Независимости, продекламировав строки украинского гимна на семнадцати языках.
Видео USEmbassyKyiv
Поздравление разместили в микроблоге Twitter:
Наше новое видео: Гимн Украины на языках мира - Посольство США приветствует #Украина с Днем Независимости http://t.co/ri4wt7PeYb
- U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 22, 2014
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter