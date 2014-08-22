В посольстве США поздравили украинцев с Днем Независимости, спев гимн Украины на 17 языках

13:01, 22 августа 2014
Общество
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Сотрудники американского посольства записали видеопоздравление ко Дню Независимости Украины.

USEmbassyKyiv

Сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве поздравили украинцев с днем Независимости, продекламировав строки украинского гимна на семнадцати языках.

Видео USEmbassyKyiv

Поздравление разместили в микроблоге Twitter:

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