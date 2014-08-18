Украинскую гуманитарную помощь уже доставили в 10 городов Донбасса

Украинская гуманитарная помощь уже доставлена жителям 10 городов Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Украинские власти, волонтеры и благотворительные организации доставили помощь жителям Донецкой и Луганской областей», - отметил он.

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Лысенко добавил, что «Международный комитет Красного Креста сообщил, что гуманитарный груз уже доставлен в 10 городов Донбасса».

Как сообщал УНИАН, 14 августа из Киева, Харькова и Днепропетровска отправились колонны грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, в целом - 71 машина, 800 тонн груза.