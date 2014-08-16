В Украину из Косово для подкрепления сил АТО вернутся еще сто миротворцев

До конца августа в Украину возвратятся более 100 миротворцев, которые сейчас выполняют задачи по поддержанию мира и стабильности на территории автономного края Косово.

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины полковник Андрей Ординович, сообщается на сайте Минобороны.

По словам Ординовича, решается вопрос о снижении присутствия украинского контингента в миссиях и возвращения военнослужащих в Украину. «До конца этого месяца мы должны вернуть 103 военнослужащих из Косово», - сказал он и добавил, что возвращается маневренная рота, военнослужащие которой после отпуска усилят подразделения АТО.

Также он сообщил, что ранее из Косово в Украину уже вернулись 65 миротворцев, поэтому вместе с теми, кого ожидают в конце месяца, их количество составит 168 человек. По словам полковника, вывести подразделение удалось благодаря договоренности со штаб-квартирой НАТО.

Читайте такжеЭкономика стран Центральной и Восточной Европы за год вырастет почти на 2% - МВФТакже заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины сообщил о возвращении в Украину 16 вертолетов, которые были предоставлены Министерством обороны Украины в аренду компании «Украинские вертолеты».