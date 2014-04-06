ЕС планирует создать в Косово международный суд
01:56, 06 апреля 2014Мир
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Евросоюз намерен создать международный суд в Косово. Он будет заниматься расследованием преступлений, совершенных албанскими боевиками во время войны с Сербией.
В Косово создадут международный суд
Ожидается, в частности, что суд будет расследовать участие албанских партизан в военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов, пишет Радио Свобода.
Детали того, как организуют новый суд, пока на стадии обсуждения.
Война в Косово завершилась в июне 1999 года после того, как НАТО вытеснило сербские силы с косовской территории. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии.
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