ЕС планирует создать в Косово международный суд

Ожидается, в частности, что суд будет расследовать участие албанских партизан в военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов, пишет Радио Свобода.

Детали того, как организуют новый суд, пока на стадии обсуждения.

Война в Косово завершилась в июне 1999 года после того, как НАТО вытеснило сербские силы с косовской территории. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии.