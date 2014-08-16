Главу луганской "Просвиты" освободили из плена: историк пробыл в заточении почти два месяца

Похищенного боевиками председателя Луганского объединения «Просвита» Владимира Семистягу освободили из плена.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Александр Доний.

В комментарии Радио Свобода Доний подтвердил эту информацию.

64-летний Семистяга был задержан и брошен в подвал Луганской облгосадминистрации 23 июня. 1 июля появилась информация о смерти общественного деятеля, но впоследствии информация была опровергнута.

«Сейчас он находится в безопасном месте», - сказал Доний.

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«Его родные (жена и сын) скрывались какое-то время у Василия Глаголюка в Коломые (это мой помощник и глава Николаевской «Просвиты»), потом вернулись на Луганщину. И вот теперь наконец Владимир Семистяга на свободе!» - сообщил народный депутат.

Владимир Семистяга - украинский историк, старший преподаватель кафедры истории Украины Луганского государственного университета, член правления Луганской областной организации Национального союза краеведов Украины, председатель Луганского областного объединения ВУТ «Просвита» имени Тараса Шевченко, главный редактор журнала «Бахмутський шлях».