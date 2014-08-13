На Донетчине из-за обстрелов террористов повреждены 143 учебных заведения

В Донецкой области в результате обстрелов террористов повреждены 143 учебных заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, как правило, эти разрушения наносятся боевиками из российского оружия и российскими боеприпасами.