На Донетчине из-за обстрелов террористов повреждены 143 учебных заведения
15:09, 13 августа 2014Общество
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Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
В Донецкой области в результате обстрелов террористов повреждены 143 учебных заведения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, как правило, эти разрушения наносятся боевиками из российского оружия и российскими боеприпасами.
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