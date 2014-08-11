В Славянске все школы 1 сентября будут готовы к учебному году

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского горсовете со ссылкой на начальника городского отдела образования Александра Зубарева.

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Он поблагодарил всем педагогическим коллективам Славянска, которые в опасный момент сделали все, чтобы дети смогли закончить учебный год. Благодаря самоотверженной работе педагогов 575 выпускников 11-х классов и более 900 выпускников 9-х классов смогли получить аттестаты и имели возможность поступать в ВУЗы.

Александр Зубарев подчеркнул, что задача, которую поставили президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк, будет выполнена и все дети Славянска 1 сентября пойдут в школу.

В горсовете констатировали, что 27 учреждений образования Славянска повреждены во время боевых действий, при этом 8 из них - серьезно. Но на сегодняшний день школы города восстанавливаются и силами отдела образования и спонсоров - местных и из разных областей страны.