Порошенко посмертно наградил мужа Черновол орденом "За мужество"

Президент Украины Петр Порошенко наградил милиционера батальона патрульной службы милиции особого назначения «Азов», рядового милиции Николая Березового орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно указу, боец награжден «за особое мужество, героизм и самопожертвование, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства».

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Березовой погиб 10 августа в ходе военных действий поблизости Иловайска Донецкой области от пули снайпера.

Как сообщал УНИАН, 10 августа под Иловайском в бою погиб боец батальона "Азов" Березовой - муж журналистки, уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики Татьяны Черновол.