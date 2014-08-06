На Львовщине из-за непогоды обесточены 25 населенных пунктов

10:42, 06 августа 2014
Общество
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На Львовщине грозы и сильные порывы ветра вызвали обесточивание линий электропередач, вследствие чего в ночь с 5 на 6 августа без электроснабжения остались 25 населенных пунктов.

електромережа / kirelset.ru

Об этом сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей компании «Львовоблэнерго».

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 08.00 среды, в результате стихии полностью обесточено 19 населенных пунктов и 6 частично в Бусском, Городокском, Золочевском, Каменка-Бугском, Мостиском, Перемышлянском, Жидачовском и Самборском районах области.

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Работники «Львовоблэнерго» осуществляют необходимые меры для возобновления электроснабжения потребителям.

По данным Львовского гидрометцентра, в течение дня 6 августа на Львовщине прогнозируются грозы, порывы северо-западного ветра и шквалы 15-20 м/с, местами сильные ливни, в отдельных районах град.

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