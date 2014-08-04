В Луганске вновь нет электричества, воды и телефонной связи
09:56, 04 августа 2014Общество
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Луганск с воскресенья, 3 августа, вновь остался без электричества, водоснабжения и телефонной связи из-за артобстрелов.
В Луганске вновь нет электричества, воды и телефонной связи / Romas Vitaly / facebook.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, с 3 августа Луганск отключен от электроэнергии, в городе отсутствуют свет, вода, не работают мобильная и городская телефонная связь.Читайте такжеВ Луганске существует серьезная проблема вывоза твердых бытовых отходов - горсовет
В связи с этим сводка о ситуации за минувшие сутки, которая ежедневно публикуется до 10.00, появится на сайте горсовета, как только предоставится такая возможность.
С утра продолжается обстрел жилых кварталов из тяжелой артиллерии. Также обстрелу подвергаются объекты социальной сферы Луганска.
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