В Луганске вновь нет электричества, воды и телефонной связи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, с 3 августа Луганск отключен от электроэнергии, в городе отсутствуют свет, вода, не работают мобильная и городская телефонная связь.Читайте такжеВ Луганске существует серьезная проблема вывоза твердых бытовых отходов - горсовет

В связи с этим сводка о ситуации за минувшие сутки, которая ежедневно публикуется до 10.00, появится на сайте горсовета, как только предоставится такая возможность.

С утра продолжается обстрел жилых кварталов из тяжелой артиллерии. Также обстрелу подвергаются объекты социальной сферы Луганска.