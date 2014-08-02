Луганск на грани гуманитарной катастрофы - мэр

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, по словам Кравченко, то, что происходит сегодня в Луганске, - самая настоящая война, которая унесла более ста жизней мирных жителей, разрушила жилые дома, объекты социальной сферы, перечеркнула тысячи человеческих судеб.

«Сегодня за несколько месяцев город в результате блокады и непрерывного обстрела находится на грани гуманитарной катастрофы. Луганск в полной блокаде и изоляции. Сегодня, несмотря на все трудности, мы прилагаем максимум усилий и ищем варианты решения проблем. С каждым днем ситуация усугубляется, сегодня она просто критическая», - подчеркнул мэр.

Читайте такжеВ Луганске не прекращается обстрел, нет света и связиПо его данным, вчера, 1 августа, с трудом удалось восстановить один из восьми вводов электроэнергии на город, чтобы питать объекты социальной сферы, водоснабжения, аварийные службы и часть абонентов. Всего лишь несколько часов был свет в Луганске, и уже поздно вечером вход был в очередной раз поврежден. Вооруженные столкновения не прекращаются и поныне. В результате в городе нет света, воды, связи и интернета.

Читайте такжеВ Луганске за сутки за обстрела погибли 5 мирных жителей, 9 - госпитализированыТакже в Луганске нет бензина, дизтоплива и газа. «Поставок нет, запасы исчерпаны, нечем заправить машины скорой помощи, аварийных и коммунальных служб, МЧС, городской общественный транспорт, автомобили, которые доставляют хлеб и продукты питания. Даже те, кто готов рисковать своей жизнью и садиться за руль, сегодня не может это сделать из-за того, что нечем заправить машины», - подчеркивается в сообщении.

Власти города также сообщает, что из-за длительного отсутствия электроэнергии продукты испортились. «Поставок в город продукции нет. Ассортимент сокращается с каждым днем. Магазины закрываются, во многих объектах розничной торговли наблюдаются очереди и ажиотажный спрос на продукцию. Несмотря на трудности, продолжается производство хлеба, работает мясокомбинат, молокозавод прекратил работу из-за отсутствия поставок сырья», - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что нет поставок питьевой воды. Водопроводная вода уже больше недели не обеззараживается. Купить бутилированную воду практически невозможно.