Террористы выпустили похищенного фотокорреспондента Антона Скибу

В телефонном комментарии корреспонденту УНИАН Антон Скиба подтвердил, что находился с 22 июля в Донецке, в подвале здания областного Управления СБУ и "сегодня, час назад" (около 16.30) его освободили. В настоящее время он в Донецке встретился со своими родителями.

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Фотокорреспондент Антон Скиба передал благодарность всем коллегам, участвовавшим в его судьбе, всем, кто помогал его освобождению.