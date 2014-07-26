Террористы выпустили похищенного фотокорреспондента Антона Скибу
17:46, 26 июля 2014Общество
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Донецкие террористы выпустили из плена донецкого фотокорреспондента Антона Скибу.
Антона Скибу похитили террористы / Скриншот из видео Internet-TV«ВІКНО»
В телефонном комментарии корреспонденту УНИАН Антон Скиба подтвердил, что находился с 22 июля в Донецке, в подвале здания областного Управления СБУ и "сегодня, час назад" (около 16.30) его освободили. В настоящее время он в Донецке встретился со своими родителями.
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Фотокорреспондент Антон Скиба передал благодарность всем коллегам, участвовавшим в его судьбе, всем, кто помогал его освобождению.
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