В Луганске за минувшие сутки погибли 9 мирных жителей

Как сообщил УНИАН антикризисный центр Луганска, за прошедшие сутки в результате вооруженных столкновений погибли 9 мирных жителей, получили огнестрельные ранения и травмы – 29 человек. Всего было осуществлено 134 выезда «скорой помощи».

Всего за минувшие сутки зафиксированы повреждения 22 объектов.

В результате непрекращающихся вооруженных столкновений и артобстрелов имели место аварии и повреждения в системах жизнеобеспечения города. Вчера в Каменнобродском районе произошло аварийное отключение электроэнергии.

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Всего от электроснабжения было отключено более 25 тыс абонентов, от газоснабжения – более 5 тыс абонентов в Каменнобродском, Артемовском, Жовтневом и Ленинском районах города.

Также более 8000 абонентов в Каменноброском, Жовтневом и частично в Артемовском районах было отключено от водоснабжения и водоотведения.