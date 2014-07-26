В Луганске за минувшие сутки погибли 9 мирных жителей
За прошедшие сутки в Луганске погибли 9 мирных жителей, еще 29 были госпитализированы.
Как сообщил УНИАН антикризисный центр Луганска, за прошедшие сутки в результате вооруженных столкновений погибли 9 мирных жителей, получили огнестрельные ранения и травмы – 29 человек. Всего было осуществлено 134 выезда «скорой помощи».
Всего за минувшие сутки зафиксированы повреждения 22 объектов.
В результате непрекращающихся вооруженных столкновений и артобстрелов имели место аварии и повреждения в системах жизнеобеспечения города. Вчера в Каменнобродском районе произошло аварийное отключение электроэнергии.
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Всего от электроснабжения было отключено более 25 тыс абонентов, от газоснабжения – более 5 тыс абонентов в Каменнобродском, Артемовском, Жовтневом и Ленинском районах города.
Также более 8000 абонентов в Каменноброском, Жовтневом и частично в Артемовском районах было отключено от водоснабжения и водоотведения.