В Луганске за сутки погибли двое мирных жителей
10:27, 25 июля 2014Политика
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Двое мирных жителей погибли и семеро госпитализированы из-за боевых действий в Луганске 24 июля.
В Луганске погибли два человека / vk.com/lugansk_city
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского антикризисного центра, за минувшие сутки было совершено 160 выездов бригад скорой помощи.
В результате обстрела было зафиксировано повреждение 21 объекта. От электроснабжения было отключено 12 тыс. абонентов в Каменнобродском, Артемовском и Жовтневом районах Луганска.
Читайте такжеНочью в Донецке шли боевые действия: один мирный житель погиб, 2 тяжело раненыБез газоснабжения остались 5 тыс. абонентов в Артемовском, Каменнобродском и Ленинском районах. От водоснабжения и водоотведения было отключено около 1 тыс. абонентов в квартале Гаевого.
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