В Луганске за сутки погибли двое мирных жителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского антикризисного центра, за минувшие сутки было совершено 160 выездов бригад скорой помощи.

В результате обстрела было зафиксировано повреждение 21 объекта. От электроснабжения было отключено 12 тыс. абонентов в Каменнобродском, Артемовском и Жовтневом районах Луганска.

Читайте такжеНочью в Донецке шли боевые действия: один мирный житель погиб, 2 тяжело раненыБез газоснабжения остались 5 тыс. абонентов в Артемовском, Каменнобродском и Ленинском районах. От водоснабжения и водоотведения было отключено около 1 тыс. абонентов в квартале Гаевого.