Появилось видео с места ДТП украинского автобуса в Германии

Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию о ДТП украинского автобуса неподалеку Дрездена в Германии.

Ведомство располагает информацией о 8 пострадавших в результате ДТП, в то же время о погибших информации на данный момент у министерства нет, сообщает ТСН.

"Детальной информации на данный момент нет. На месте происшествия работает наш консул", - сообщили в МИД.

Агентство Reuters сообщает, что под Дрезденом около 2 часов ночи польский автобус сзади врезался в украинский автобус, после чего проломил разделительный барьер между полосами и врезался в польскую маршрутку. После этого польский автобус съехал в кювет.

Полиция сообщает, что из девяти погибших шестеро были поляками, личности еще троих устанавливаются. Из 43 пострадавших несколько получили тяжелые травмы.