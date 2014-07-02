В Черкасской области сгорела деревянная церковь, в которую попала молния

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 0 час. 30 мин. 2 июля десять пожарно-спасательных отделений пожар ликвидировали.

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Жертв и пострадавших нет, спасено церковное имущество, книги и иконостас.

Деревянная церковь, которая была памятником архитектуры, 1870 года постройки, уничтожена огнем.

Церковь принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.