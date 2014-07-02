В Черкасской области сгорела деревянная церковь, в которую попала молния
08:53, 02 июля 2014Общество
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В с. Антиповка Золотоношского района Черкасской области в 21 часов 1 июля во время грозы в результате попадания молнии в купол деревянной церкви возник пожар.
Молния попала в купол церкви / bilgorod-d.org.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 0 час. 30 мин. 2 июля десять пожарно-спасательных отделений пожар ликвидировали.
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Жертв и пострадавших нет, спасено церковное имущество, книги и иконостас.
Деревянная церковь, которая была памятником архитектуры, 1870 года постройки, уничтожена огнем.
Церковь принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.
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