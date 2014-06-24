Луганчане - террористам: валите в Россию, иначе будем стрелять в спину

Как сообщает своей странице в Фейсбук ОО "Громадська Палата України" листовки в городе можно увидеть "на каждом углу"

"Нам здесь Славянск не нужен! Валите в свою вонючую Россию, нам руины Луганска и смерть наших детей не нужны", - сказано в обращении.

"Не покинете Луганск - нас вооружают, будем стрелять вам в спину!", - угрожают жители города.

Обращение к террористам подписано "русскоязычными жителями Луганска".