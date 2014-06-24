Луганчане - террористам: валите в Россию, иначе будем стрелять в спину
04:02, 24 июня 2014Общество
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Жители Луганска распространяют по городу листовки с обращением к "бандитам, сепаратистам и захватчикам", в котором призвали их "валить в свою вонючую Россию".
В Луганске террористам предлагают уезжать в Россию / facebook
Как сообщает своей странице в Фейсбук ОО "Громадська Палата України" листовки в городе можно увидеть "на каждом углу"
"Нам здесь Славянск не нужен! Валите в свою вонючую Россию, нам руины Луганска и смерть наших детей не нужны", - сказано в обращении.
"Не покинете Луганск - нас вооружают, будем стрелять вам в спину!", - угрожают жители города.
Обращение к террористам подписано "русскоязычными жителями Луганска".
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