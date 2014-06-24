Не называйте нас беженцами, мы временные переселенцы - житель Константиновки

Об этом рассказал житель Константиновки Александр, который был вынужден покинуть Донбасс и переехать в Киев.

"Я спокойно жил в своем городе, не было никаких проблем, даже выступал на митингах. Тогда мы думали, что все будет хорошо. А потом пришли "зеленые человечки", и мне сказали, что я нахожусь в каких-то списках. Мне пришлось уехать из города. Думаю, про списки – это правда потому, что двоих ребят из "Свободы" захватили те, кого называют ДНР. Сейчас одного отпустили, а один до сих пор в плену", - цитирует Александра "Сегодня".

Мужчина также просит не называть людей, покинувших Донбасс, беженцами. "Не называйте нас беженцами, мы временные переселенцы. Мы не бежали из своей страны, мы находимся в своей стране, просто временно переехали к друзьям в Киев", - объясняет Александр.

Кроме того, житель Константиновки говорит, что представители ДНР часто захватывают людей в плен. "Все, кто может внятно сказать вслух слово "Украина", сидят в подвалах. Люди, которые поддерживают Украину, вынуждены молчать. Их или посадили в подвалы, или сделали все, чтобы они покинули Донбасс", - подчеркнул Александр.